Уже не один раз сотрудники департамента государственного имущества и приватизации привозят на городскую свалку алкогольную продукцию без маркировки для уничтожения. Никогда ранее проблем не возникало, однако в этот раз пришлось столкнуться с трудностями. У ворот сотрудников департамента встретил охранник и на отрез отказался их пропускать, заявив, что документы для утилизации оформлены не правильно. - Есть начальник полигона, который дал мне указание. У вас должна быть еще бумага, сколько и чего вы привезли. Мы не можем вас пропустить, - заявил охранник. На полигон в этот день было привезено 76 973 бутылки с водкой. Как уже известно, неправильная маркировка – повод для изъятия алкоголя. Продажа спиртных напитков с поддельными акцизными марками или без лицензии – ответственность перед законом. - Согласно статье 9 закона «О государственном регулировании, производстве и оборота этилового спирта и алкогольной продукции» запрещается реализация этилового спирта и алкогольной продукции без маркировки, поэтому такая продукция изымается и уничтожается, - напомнил всем предпринимателям главный специалист отдела департамента государственного имущества и приватизации ЗКО Демиржан ГАТАУОВ. Сотрудникам департамента ничего другого не оставалось, как отвезти бутылки с алкоголем снова на склад. На следующий день утром они снова отправились на свалку, на этот раз им все таки удалось уничтожить спиртные напитки, но несмотря на это, они намерены подать в суд на руководителя городской свалки.