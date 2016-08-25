- В честь празднования дня Конституции, а также 25-летнего юбилея со Дня независимости Казахстана сегодня в службу пожаротушения присягу принимают молодые сотрудники, которые прошли конкурсный отбор, медицинское освидетельствование и военную комиссию,- говорит. - Новобранцы прошли первоначальную подготовку, и теперь будут нести службу в пожарных подразделениях области. Желаю всем новобранцам продвижения по службе и всех благ. Как признались большинство новобранцев, выбрать профессию пожарного они решили после прохождения службы в армии. - Для меня это не просто работа, а настоящее призвание помогать людям, - говорит новобранец Жандос. – Меня всегда притягивала работа пожарных и спасателей. Поэтому после армии, я решил попробовать и прошел конкурс, затем медкомиссию и полугодовую стажировку. За это время я понял, что не ошибся в своем выборе. Сегодня, произнося текст присяги, я понимаю, что для меня это не пустые слова. Вы обязуетесь честно и верно служить своей Родине, защищая жизни людей и их имущество от пожаров. Также в этот день прошло чествование и награждение тех служащих пожарной безопасности, которые приняли участие в ликвидации действия паводка в Костанайской области в этом году.