Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 апреля 2022 года в 17:00 в Специализированном отделе обслуживания населения Уральска на улице Жангир хана пройдут пожарно-тактические учения. Таким образом проверят готовность работников к эвакуации и пожаротушению.В пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО попросили жителей города и области учитывать изменения в графике работы.