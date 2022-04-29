Работа автоЦОНа будет приостановлена, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Огромные очереди перед спецЦОНом в Уральске: люди требуют увеличить график работы Иллюстративное фото из архива "МГ" 29 апреля 2022 года в 17:00 в Специализированном отделе обслуживания населения Уральска на улице Жангир хана пройдут пожарно-тактические учения. Таким образом проверят готовность работников к эвакуации и пожаротушению. По этой причине работа автоЦОНа будет приостановлена с 17:00. В пресс-службе филиала госкорпорации «Правительство для граждан» по ЗКО попросили жителей города и области учитывать изменения в графике работы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.