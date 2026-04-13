Машина загорелась вечером 10 апреля.

По данным ДЧС ЗКО, 10 апреля в Уральске на улице Старый аэропорт (ТД "Аяжан"), загорелись два легковых автомобиля.

- На месте пожара получил термический ожог подросток 2010 года рождения. Он находился в LADA Granta. Его госпитализировали в Областную детскую многопрофильную больницу, - пояснили в ведомстве.

Пожар полностью ликвидировали, причина устанавливается.

В управлении здравоохранения ЗКО отметили, что подростка госпитализировали в отделение травматологии. У него термический ожог пламенем II-IIIа степени правой голени, площадь поражения составляет около 8%.

- Состояние пациента оценивается как средней степени тяжести, обусловлено полученной травмой. В настоящее время ребёнок получает всю необходимую медицинскую помощь: проводятся ежедневные перевязки, назначены обезболивающая и антибактериальная терапия, - пояснили в управлении.

Пациент находится под наблюдением врачей, его состояние стабильное.