Пенсионер Мырзабек Тасмагамбетов отметил, что на днях его едва не сбил легковой автомобиль. Мужчина в силу своего возраста не может быстро ходить. О том случае он до сих пор вспоминает со страхом. - Здесь останавливаются пассажирские автобусы. Павильона нет. Людям приходится нарушать правила дорожного движения и перебегать улицу Есенжанова. По этой улице интенсивное дорожное движение, автомобили едут в две полосы. Это очень опасно. Просим установить знак «Пешеходный переход». Машина резко затормозила в нескольких сантиметрах от меня, - сказал Мырзабек Тасмагамбетов. Стоит отметить, что в данный момент улица Есенжанова перекрыта. На ней делают капитальный ремонт. - Здесь творится бардак. Люди переходят где хотят. Никаких знаков не установлено. Кто-то хочет, чтобы здесь произошла авария? - отметил водитель Канат Кисметов. В городском отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог пообещали комиссионно обследовать данный участок и урегулировать вопрос. - К нам уже поступила жалоба жителей. Проблема существует. Выедем на место с представителями административной полиции и решим вопрос с установкой дополнительных дорожных знаков, - заявил заведующий сектором отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Уральска Ербол Арыстангалиев.