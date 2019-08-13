Скриншот с видео За кадром женский голос рассказывает, что все происходит рядом с центральным магазином в поселке Белес. - Вон оружие, которое несут. Здесь двое мужчин, которые приехали, как они говорят, из города. Там вот оружие. Они возле центрального магазина устроили стрельбу, стреляли по людям, по детям, которые здесь ходили. Слава богу, ни в кого не попали, все живы, здоровы. В данный момент мы ждем сотрудников полиции. Вот такой вот беспредел творится в Белесе. Местные жители напуганы, ждут сотрудников полиции, - говорит женщина. В пресс-службе полиции данный факт подтвердили. - 11 августа в дежурную часть ОП района Байтерек поступило сообщение о том, что в п. Белес слышны выстрелы. На место происшествия был осуществлен выезд следственно-оперативной группы, участкового инспектора полиции, сотрудника административной полиции района, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В ходе выяснения обстоятельств было установлено, что четверо жителей г.Уральск отправились отдыхать на природу. Один из них взял с собой свое зарегистрированное охотничье ружье. Они остановились в степи между г.Уральск и п.Белес, где двое распивали алкогольные напитки и стреляли по банкам. Затем двое отправились за спиртным в п.Белес. - Когда приехавшие мужчины вышли из магазина, между ними и двумя жителями п.Белес началась словесная ссора, в ходе которой один из приехавших вытащил с автомашины ружье и убежал в сторону. Через некоторое время люди услышали выстрел, тогда житель п.Белес побежал за ним и отобрал у него ружье. В результате выстрела никто не пострадал. По данному факту был собран материал, изъято ружье марки Сайга-20, 2 магазина, 6 патронов. В отношении владельца оружия и его знакомого был составлен административный протокол по ч.1 ст.436 КоАП РК "Стрельба из огнестрельного, газового, пневматического оружия, запуск пиротехнических веществ и изделий с их применением в населенных пунктах". Также, на владельца оружия был составлен административный протокол по ст.484 ч.1 КоАП РК "Нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования перевозки гражданского, служебного, наградного, коллекционного оружия, патронов к нему". Дело для дальнейшего рассмотрения и привлечения к административной ответственности направлено в административный суд района Бәйтерек, - пояснили в пресс-службе полиции.