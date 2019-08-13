Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по Западно-Казахстанской области Нурдаулет Самет, женщина была осуждена на пять лет лишения свободы. – Руководитель филиала РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" комитета охраны общественного здоровья МЗ РК Умаргалиева по предварительному сговору с подчиненными неоднократно в период с 2017 по 2018 годы совершила ряд коррупционных преступлений, направленных на хищение бюджетных средств. В результате хищения государству причинен ущерб в размере 14,4 миллиона тенге, - рассказал Нурдаулет Самет.