Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал первый заместитель руководителя департамента агентства РК по противодействию коррупции по ЗКО Нурдаулет Самет, в ходе анализа выяснилось, что не отслеживались маршруты движения такси, которые занимаются перевозкой инвалидов, а также составлялись фиктивные акты о выполненной работе инватакси. – Сейчас по рекомендации антикоррупционной службы области акиматом разрабатывается мобильное приложение для отслеживания маршрутов инватакси и фиксации пассажиров. Запуск приложения намечается на сентябрь-октябрь этого года. Данный проект не имеет аналогов в республике, - рассказал Нурдаулет Самет. Всего за семь месяцев 2019 года антикоррупционной службой зарегистрировано 113 уголовных преступлений, из которых 100 преступлений являются коррупционными. – Основную массу преступлений составляют факты взяточничества, хищения и факты служебного подлога. В совершении коррупции изобличены 47 человек, в том числе четыре руководителя областного уровня, один городского и один районного уровня. Общий ущерб по оконченным уголовным делам составил 158,4 миллиона тенге. С начала года за коррупционные преступления осуждены 20 человек, в том числе к лишению свободы два человека, к штрафу -17, к ограничению свободы - один человек, - рассказал Нурдаулет Самет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.