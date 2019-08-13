С каждым годом растет количество желающих получить кредит, а вместе с этим растет и количество отказов со стороны банков. Почему это может произойти с потенциальным заемщиком, мы узнали у директора департамента рисков Банка ВТБ (Казахстан) Александра Львова. - У нас в банке «рейтинг причин отказа в кредите» возглавляет – «плохая кредитная история». И я уверен, что такая ситуация складывается по всей стране, - отметил эксперт. - Если клиент имеет опыт получения кредитов, и в его кредитной истории имеются просроченные платежи или еще какие-то долги (например, перед коллекторскими компаниями), то вероятнее всего банк ему откажет. Вторая наиболее распространенная причина отказов – это отсутствие официального подтверждения доходов. Эту информацию банк проверяет в основном через Государственный центр по выплате пенсий, и если у человека пенсионные отчисления нерегулярны или отсутствую за какой-то промежуток времени, либо их размер не соответствует тому уровню зарплаты, которую озвучил клиент, скорее всего, на кредит рассчитывать не стоит. - Еще один важный момент - это уровень долговой нагрузки. Этот критерий прописан даже в казахстанском законодательстве, важно, чтобы общий размер выплат по всем имеющимся кредитам клиента не превышал 50% от его ежемесячного дохода. Это делается в первую очередь для того, чтобы защитить самого клиента от финансовых трудностей, - говорит Александр Львов. Вы можете самостоятельно оценить свой шанс на получение кредита, если перед подачей заявки ознакомитесь с минимальными требованиями к заемщикам на сайте банка или в контактном центре. Например, в Банке ВТБ (Казахстан) кредит наличными на сумму до 5 миллионов тенге и сроком до 5 лет могут получить граждане Казахстана в возрасте от 22 лет до пенсионного возраста, с хорошей кредитной историей и стабильным официальным заработком. При этом человек должен отработать на последнем рабочем месте не меньше четырех месяцев. - Еще банк может отказать потенциальному заемщику, если он пришел в отделение в нетрезвом состоянии, либо предоставил менеджеру недостоверную информацию о себе при подаче заявки на кредит. Любой, даже самый мелкий, обман может натолкнуть специалистов на мысли о возможном мошенничестве, - сообщил директор департамента рисков Банка ВТБ (Казахстан) Александр Львов. Имейте в виду, что в кредитном досье отражается не только уже действующие займы, но и все запросы на их предоставление. И если Вы подадите заявки одновременно в несколько банков – это тоже может повлиять на принятие решения о выдаче кредита. Ну, а если, прочитав статью, Вы поняли, что у Вас все в порядке, то можете заполнить заявку на получение кредита наличными в Банке ВТБ (Казахстан) по выгодной ставке от 15% годовых и приятным бонусом для тех, кто не допустит просрочек! Новости Компаний. Лицензия № 1.2.14/39 от 16.04.2019 г. выдана Национальным банком РК.  