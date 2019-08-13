Иллюстративное фото из архива "МГ" Всего в области функционируют 379 дневных общеобразовательных школ, в которых обучаются около 100 тысяч учеников. Как рассказала заместитель руководителя управления образования ЗКО Зауре Гумарова, в начале нового учебного года две начальные школы области будут закрыты. – По причине миграции населения и несоответствия контингента количества учащихся нормативам будут закрыты две начальные школы - это школы в Акжайыкском и в Жанибекском районах. По той же причине планируется реорганизация двух основных школ в начальные школы - школы Ынтымак в Таскалинском районе и школа в Теректинском районе. Все учащиеся будут определены в пришкольные интернаты близлежащих школ, в которые будет организован подвоз, - рассказала Зауре Гумарова. Выяснилось, что в 2019-2020 учебном году в первые классы будут зачислены около 13 тысяч детей, а в классы предшкольной подготовки - 11 тысяч детей. Кроме этого, в трех школах ЗКО проведен капитальный ремонт за счет республиканского бюджета. – В СОШ №1 Акжайыкского района, а также в двух школах Таскалинского района был проведен капитальный ремонт. За счет местного бюджета капитальный ремонтпроводится в двух школах - это СОШ №5 в городе Аксай и Аксуатская средняя школа Теректинского района. В Уральске в пяти школах будет действовать трехсменная система обучения - СОШ №10, 18, 20, 47 и ГЭН. Кроме этого, семь объектов образования признаны аварийными, среди которых СОШ №31, 38, Акжайыкская школа-гимназия, СОШ им. М.Утемисова Акжайыкского района, школа имени Оразбаева в Казталовском районе, Сарыкудыкская школа Казталовского района и областная школа для одаренных детей №8. В будущем планируется строительство СОШ №52 на 900 мест, которая будет располагаться в поселке Зачаганск, - рассказала Зауре Гумарова. Стоит отметить, что в новом учебном году в школах ЗКО будут работать около 12 тысяч педагогов. – Все учителя проходят курсы повышения квалификации по обновленной системе образования. Но все же в школах области ощущается дефицит педагогических кадров. В основном нам не хватает учителей начальных классов в школах с русским языком обучения, учителей математики и преподавателей русского языка и литературы в школах с государственным языком обучения. Но мы планируем восполнить нехватку педагогов за счет молодых специалистов, которые в этом году закончили учебные заведения либо будет увеличена нагрузка уже работающих педагогов, - дополнила Зауре Гумарова. В области функционируют 36 колледжей, в которых обучаются 18 тысяч студентов.