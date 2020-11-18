Иллюстративное фото из архива "МГ" В школьных чатах городских школ родители активно пересылают друг другу аудиозапись, на которой женщина рассказывает случай, якобы произошедший на ее глазах. – В 12.30 я отвела дочь в школу, сама села в автобус №2 и поехала на работу в сторону рынка. Передо мной сидела девочка, к ней подсел мужчина лет 50. Он затеял с ней разговор, начал расспрашивать имя, адрес, имена и место работы родителей, с кем живет, кто сейчас находится дома. Мне показалось подозрительным то, что взрослый мужчина задает столько вопросов незнакомой девочке. Я начала прислушиваться. Мужчина сказал ей, что сейчас они сойдут с автобуса как отец с дочерью и что он проводит ее до дома. На остановке "Медколледж" они встали, рюкзак и пакет девочки взял мужчина, они сошли с автобуса и спокойно пошли в сторону. Я почувствовала что-то неладное, сошла с автобуса, начала кричать им вслед и звать девочку по имени. Мужчина резко сунул рюкзак и пакет в руки девочки и, не оглядываясь, спешно начал уходить в сторону остановки "Молодежная", - рассказывает женщина. Далее женщина решила проводить девочку и по дороге начала спрашивать, знает ли она мужчину. На что школьница ответила отрицательно. – Я проводила ее домой, там оказался ее старший брат, попросила их быть внимательнее. Родители, будьте осторожны, берегите своих детей, - заключила женщина (перевод редакции с казахского языка). Выяснилось, что девочка действительно является ученицей 4 класса СОШ №50, которая находится в микрорайоне Сарытау поселка Зачаганск. Заместитель директора по воспитательной части школы №50 Асылгуль Куанаева подтвердила информацию и сообщила, что личность девочки установлена. – Девочка вышла из школы в 12.20, живет в районе Медколледжа. Каждый день ее на машине забирает отец, но именно вчера он не смог, позвонил классному руководителю и попросил отпустить дочь. Девочка села в автобус, где и произошел этот случай. Хочется отметить, что в мессенджерах распространяется разная информация, якобы мужчина силой пытался забрать девочку, где-то говорят, что он требовал у нее денег. Поэтому мы будем выяснять обстоятельства и детали этого дела. Сейчас должна прийти женщина, которая рассказала эту историю. С девочкой все хорошо, с ней поработал психолог, она не испытывает ни страха, ни стресса, - рассказала Асылгуль Куанаева. В Зачаганском отделе полиции рассказали, что информация по данному факту поступила утром 18 ноября. – Сейчас мы будем проводить совещание с выездом в школу. Будем проверять информацию. По итогам будет предоставлена более подробная информация, - сообщили в Зачаганском отделе полиции.