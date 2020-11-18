Как рассказали жители Атырау, несколько многоэтажек остались без тепла сегодня, 18 ноября. Они рассказали что из-за порыва трубы, некоторые улицы затопило водой. В пресс-службе акимата Атырау сообщили, что в микрорайоне Нурсая-2 ведутся восстановительные работы на отопительной линии. - 18 ноября на трубах отопления квартальных сетей микрорайона Нурсая-2 (проложенные в 2015 году) была обнаружена утечка. В 7 домах было отключено отопление. Привлечено 4 вакуума, 1 манипулятор. На данный момент откачку воды осуществляют два вакуума. Совместную работу по устранению проблемы ведут работники ЖКХ, тепловых сетей и КОЖД. Ремонтные работы будут завершены в течении 3 часов, - отметили в пресс-службе акимата Атырау.

WsdHJjiN9jQ

