На этот раз грабители забрали у мужчины небольшую сумму денег и документы, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Владельца обменника вновь ограбили в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, ограбление владельца обменника произошло 13 ноября в 20.35. - Его ограбили у подъезда дома, в котором он живет. У него снова забрали сумку, в которой находилось 180 тысяч тенге и документы. Трое подозреваемых еще не установлены и не задержаны. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 191 УК РК "Грабеж", - отметили в пресс-службе ведомства. Также в полиции сообщили, что это четвертое ограбление одного и того же владельца обменника за последние два года. Три факта уже раскрыто. Напомним, ограбление владельца обменного пункта произошло в центре города 28 февраля этого года в 21.10. Тогда под подозрение попали три человека. Все они были задержаны 5 марта. По данному факту началось досудебное расследование по статье 191 УК РК "Грабеж". Сумма украденных денег составила 44,5 миллиона тенге. Позже выяснилось, что на эти деньги один из подозреваемых купил автомобили и сотовые телефоны. Сестра одного из подозреваемых обратилась в редакцию "МГ", она считает, что следствие идет с нарушениями и попросила разобраться в этом президента РК.