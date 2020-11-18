Пожар произошел 18 ноября около 11.00 в частном доме №42 по улице Лермонтова. Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, информация о возгорании поступила в 11.23. – В гараже, пристроенном к дому, горела автомашина марки ВАЗ-2114, вследствие возгорания авто горел гараж и частный жилой дом общей площадью 100 квадратных метров. Пожарные вынесли из огня шесть кислородных баллонов, - сообщили в ДЧС ЗКО. Пожар удалось ликвидировать в 12.50. Жертв и пострадавших нет. На месте работали 28 пожарных и 7 единиц техники. – Напоминаем о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности! Контролируйте состояние газовых устройств, электропроводки и розеток в доме, не оставляйте без присмотра включенные электробытовые приборы, электрообогреватели, - добавили в ДЧС ЗКО.