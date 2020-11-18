Иллюстративное фото с сайта banketing.ru Глава области Гали Искалиев отметил, что к нему от коллег поступают вопросы насчет предстоящих новогодних праздников. - Что касается новогодних корпоративов и новогодних праздников, уже сейчас начинают обращаться с вопросом: можно ли планировать корпоратив. Если ситуация значительно улучшится. Никаких корпоративов в госорганах не будет. Доведите до коллективов, чтобы не планировали. Если есть деньги на проведение мероприятия, то надо продумать какой-то новый формат встречи Нового года, - сообщил Гали Искалиев. Он пояснил, что понимает, что это праздник, который нужно встречать с хорошим, однако в нынешних условиях коллективное празднование недопустимо. - Формат другой должен быть. Поэтому я прошу всех членов оперштаба продумать другой формат. Он, наверное, должен быть больше благотворительного характера. Потому что сотрудники всех госорганов на протяжении года в отличие от всех получали зарплату вовремя. Потому что они бюджетники. В то же время много наших предпринимателей, которые потерпели убытки из-за коронавируса. Нужно помочь тем, кто потерпел убытки, - заключил Гали Искалиев.