35-летний Турарбек Муханбеткереев нашелся живым и здоровым, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мужчина без вести пропал в Уральске Турарбек Муханбеткереев ушел из дома 1 ноября, родственники спустя 10 дней забили тревогу и написали заявление в полицию. Как рассказал младший брат мужчины Турганбек Муханбеткереев, сегодня, 18 ноября родственники сами нашли Турарбека и привели его домой. – С братом все хорошо, живой и здоровый. Где он был, с кем был пока сказать не можем, так как сами до сих пор толком ничего не знаем. Спасибо всем, кто переживал за нас, - сообщил мужчина.