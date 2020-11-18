Предприниматель подозревается в хищении бюджетных средств на сумму 143 млн тенге и в уклонении от уплаты налогов в размере 1,5 млрд тенге, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента экономических расследований по ЗКО, в Уральске был задержан и водворен в изолятор временного содержания директор предприятия. Он подозревается в хищении бюджетных средств, которые были выделены на строительство домов. – Являясь участником государственных закупок, он совершил хищение бюджетных средств на сумму более 143 млн тенге, выделенных на строительство жилого дома в рамках государственной программы "Нурлы жер". Также подозреваемый в период с 2017 по 2018 годы уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 1,5 млрд тенге, - сообщили в пресс-службе ДЭР по ЗКО. Правоохранительные органы начали досудебное расследование по статьям 189 УК РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", 243 УК РК "Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций". Следственные мероприятия продолжаются. Как выяснилось, задержанным оказался директор строительной фирмы ТОО "Марасант" Аманжол Конеев. Адвокат подозреваемого Закир Вагапов сообщил, что 14 ноября суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей. - Сейчас сложно отрицать этот факт, наверняка госорганы уже предоставили всю информацию. В данное время это решение суда обжалуется в апелляционном порядке. Мы уже предоставили все материалы в суд и будем ждать рассмотрения, - сообщил Закир Вагапов. Напомним, компания ТОО "Марасант" делала капитальный ремонт дороги на улице Молдагуловой. Ремонт начался 15 июля 2019 года. В ноябре прошлого года стало известно, что дорога построена с нарушениями. Объект еще не сдан, для проезда дорога открыта, но есть еще работы, которые не завершены. 6 марта этого года аким ЗКО обязал подрядчика устранить нарушения на этой дороге.