Являясь участником государственных закупок, он совершил хищение бюджетных средств на сумму более 143 млн тенге, выделенных на строительство жилого дома в рамках государственной программы "Нурлы жер". Также подозреваемый в период с 2017 по 2018 годы уклонился от уплаты налогов в сумме свыше 1,5 млрд тенге, - сообщили в пресс-службе ДЭР по ЗКО.

Присвоение или растрата вверенного чужого имущества", 243 УК РК " Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций ".

Следственные мероприятия продолжаются.