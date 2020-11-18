Теперь к отоплению подключены все дома в микрорайоне Нурсая, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Жители семи многоэтажек в Атырау остались без тепла (видео) Как рассказали в пресс-службе акимата Атырау,  после устранения утечки были подключены оставшиеся жилые дома к отоплению по адресам: Нурсая, 10, 11, 12, 13. Остальные дома были подключены ранее. Напомним, сегодня, 18 ноября, произошел порыв теплотрассы, в результате чего жители семи многоэтажек в Атырау остались без тепла.