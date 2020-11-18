ДТП произошло сегодня, 18 ноября, в 15.29 на остановке "Астана", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО чиновник совершил ДТП на служебной машине, находясь в отпуске Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 23-летний водитель Toyota Camry совершил наезд на пешеходов, которые стояли на остановочной площадке «Астана», расположенной напротив 4 мкрн по улице Сырыма Датова. - В результате ДТП с различными травмами в ОМБ доставлен 33-летний пешеход и в областную детскую многопрофильную больницу ребенок 6 лет. На месте работают сотрудники полиции, - рассказали в пресс-службе ведомства. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что на место выезжали две бригады скорой помощи.  Мужчина с сотрясением мозга госпитализирован в Областную многопрофильную больницу, мальчик находится в детской многопрофильной больнице. Напомним, утром 17 ноября 22-летняя водитель сбила 10-летнего мальчика на пешеходном переходе на ул. Московской. Ребенок от полученных травм скончался в больнице.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
   