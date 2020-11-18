Фото из архива "МГ" На заседании оперштаба ЗКО руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Мухамгали Арыспаев отметил, что в ноябре в области наблюдается рост заболевших COVID-19. - За 15 дней ноября у нас зарегистрировано 503 случая. Если сравнить с октябрем, то рост идет на 67%. В основном у нас выявляются бессимптомные больные - 293 случая и 205 случаев с симптомами. Большинство случаев у нас выявляется в Уральске. Много зараженных выявлено среди контактных. Это означает, что наше население до сих пор нарушает режим карантина. Люди ходят без масок, особенно в общественном транспорте. Второй момент - в 26% люди обращаются с симптомами ОРВИ в поликлинику. Если говорить о разбивке, то в основном COVID-19 болеют работающие люди - 204 случая, на втором месте пенсионеры - 127 случаев, 102 случая среди неработающих и дети до 16 лет - 78 случаев, - рассказал Мухамгали Арыспаев. ОН отметил, что есть случаи заболевания и среди педагогов, поэтому формат второй четверти остался прежним - в дистанционном формате. - Если посмотреть постановление главного санврача, то можно сделать офлайн-обучение до 5 класса, но у нас формат не позволяет. Все остается, как было с 1 сентября, - отметил Арыспаев. По словам главного санврача, на границе было выявлено несколько водителей, которые больны COVID-19. - В области выставлено 25 санпостов. Как будет дальше, мы будем смотреть по ситуации. Важный момент - мы усиливаем работу на границе. Как вы знаете, у нас 4 автоперехода. Анализируя с октября, в основном пешие проходят через самарскую границу. На сегодняшний день по пешим у нас проблем нет, все знают, что к нам без ПЦР въехать нельзя. У нас сейчас проблема в основном с односторонним движением - транзит - и двусторонним. По двусторонним водителям: в постановлении прописано, что все они должны иметь ПЦР-справки. Без ПЦР, особенно жителей России, мы не пропускаем. Есть факты в Оренбургской оюласти, несколько фур стоят, мы их не пускаем. По самарской трассе у нас выявлено 11 водителей, у кого тест ПЦР - положительный; по оренбургской трассе - 4 водителя, по саратовской трассе - 2 водителя, - сообщил Мухамгали Арыспаев. - Есть моменты, когда нерезиденты, то есть не граждане Казахстана хотели проехать к нам. Такие случаи были зафиксированы в октябре, в ноябре - 25, это были граждане России. Мы их не пропустили через нашу границу. Усиление будет продолжено. Главный санврач также объяснил, в чем польза установленных санпостов. - У специалистов-эпидемиологов есть планшеты, где хранятся данные о людях с ковид. Именно этих людей задача - не впускать. Они не должны ни въезжать в город, ни покидать его. На санпостах у 13 людей была зафиксрована повышенная температура, вызвали медика и при детальном обследовании заболевания не выявлено. Задача - не допускать передвижения контактных людей. Рынки в выходные было решено закрыть, потому что жители сел едут в город закупать продукты, чтобы избежать массового скопления людей, - пояснил Мухамгали Арыспаев. Аким ЗКО отметил, что задача санпостов - сократить количество людей, которые приезжают в город в выходные. - Скрывать нет смысла - некоторые жители не могут в селе провести свадьбу и приезжают в город, чтобы это сделать. Поэтому правильно, что у нас в выходные ставят санпосты. Они останутся, но нужно изменить формат. я сам заметил, что на санпостах не у всех проверяют температуру. Там нет определенного порядка. Поручаю управлению цифровизации разработать приложение, чтобы через сайт stopcovid.kz или службу 109 люди могли информировать заранее о въезде в город или выезде, - заявил глава области.