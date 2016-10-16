С 16 октября движение на участке автодороги по улице Мухита от улицы Сарайшык до улицы Молдагалиева стало двусторонним, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".Стоит отметить, что сегодня, 16 октября, сотрудники ТОО "Жайык Жарыгы" уже поменяли разметку на данном участке дороги.