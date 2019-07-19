Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе акимата Уральска, в рамках государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер» состоящим на учете нуждающихся в жилье в местном исполнительном органе по категории: многодетная семья; неполная семья; семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов будут выдаваться жилищные займы через АО « Жилстройсбербанк» под 2% годовых сроком до 20 лет при наличии первоначального взноса в размере 10% от суммы займа на счете АО «Жилстройсбербанк». - В связи с этим гражданам, состоящим на учете с 1984 - 2010 годы по категории: многодетная семья; неполная семья; семья, имеющая или воспитывающая детей-инвалидов просим предоставить документы в ГУ «ОЖКХ и ЖИ г. Уральск». По данной программе гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилье, направление на прохождение оценки платежеспособности в АО "Жилстройсбербанк Казахстана", будут выдаваться в порядке очередности в соответствии требованиям п. 1 п. 3 и п. 4 ст. 74 Закона Республики Казахстан «О жилищных отношениях» от 16.04.1997 года , - сообщили в акимате города. Для участия в программе необходимы следующие документы: 1. Копии удостоверений личности либо паспортов заявителя и членов его семьи; 2. Копии свидетельства о заключении (расторжении) брака, смерти членов семьи, рождении детей (по мере необходимости); 3. ( Справка Ф-1) Отсутствие на дату подачи заявления у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг (а), несовершеннолетних детей) на территории Республики Казахстан жилья на праве собственности; 4. Истечение 3-х летнего срока с момента расторжения брака (для неполных семей); 5. При наличии предоставлять справку об инвалидности; 6. Адресная справка, подтверждающая проживание в соответствующем населенном пункте; 7. Подтверждение МИО постановки на учет нуждающегося в жилище и статуса нуждающегося в жилище по предусмотренным категориям участников в соответствии с Законом Республики Казахстан "О жилищных отношениях". Документы принимаются в секторе жилья и приватизации ЖКХ г.Уральск, кабинеты № 1,6, 7 с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.30 по адресу: ул. Некрасова, 30/1.