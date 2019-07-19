В социальных сетях появилось заявление от имени уволенного заместителя министра внутренних дел Махамбета Абисатова, передает Tengrinews.kz. Подлинность обращения подтвердили в пресс-службе МВД.
Махамбет Абисатов. Фото предоставлено пресс-службой МВД
- Касательно распространенных в YouTube аудиороликов. Это действительно мои слова, сказанные не на публичных совещаниях, а в приватных разговорах на три-четыре человека в узком кругу в ноябре 2017 года. Публичными их сделали те, кто незаконно осуществлял аудиозаписи, смонтировал и выложил их в социальные сети. У каждого человека есть исподнее белье. Мое обнажили, как могут сделать это с каждым, - заявил Абисатов.
В своем обращении бывший заместитель министра отметил, что согласно закону "О правоохранительной службе" нет юридических оснований для дисциплинарной ответственности.
- Я никогда не прятался за спинами командиров и подчиненных. Поэтому 1 июня подал рапорт об отставке и, ожидая разрешения процедурных вопросов, не мог комментировать происходящее. Тысячи полицейских круглосуточно несут службу по охране правопорядка, защищая людей от насилия и преступности. Все они готовы и каждый день отдают свои жизни за то, чтобы жизнь простых людей была спокойной и безопасной. Поэтому я должен поступить честно и считаю своим долгом уйти в отставку, чтобы не бросать тень упрека на своих коллег, - отмечает Махамбет Абисатов.
Абисатов также отмечает, что всю жизнь проработал на передовой и, к сожалению, "впитал язык той криминальной части общества, от которой защищал людей на протяжении 36 лет своей службы".
- Грязь в белых перчатках не убирают, и, работая в другой сфере, я бы и в кулуарах разговаривал сегодня иначе. Не оправдывая себя, хочу предостеречь остальных от этих ненужных профессиональных издержек. Пусть в кулуарах и сгоряча, но я допустил высказывания, которые кого-то задели. Поскольку стараниями отдельных людей эти высказывания стали публичными, не по слабости, а по совести публично и открыто прошу прощения у всех и у каждого, кто воспринял эти слова таким образом, - обратился Абисатов. - В аудиоролике речь шла даже не обо всех сотрудниках актюбинской полиции, а только о тех, кто безалаберно относился к народным деньгам и казенному имуществу. Тем не менее хочу публично принести извинения каждому жителю Актобе, Караганды и всем тем, кого задели мои слова. В эти непростые дни больше всего меня поддерживали именно актюбинцы и карагандинцы, за что я всем им искренне благодарен.
Он также подчеркивает, что аудиоролики были смонтированы, проданы и размещены в соцсетях людьми, не имеющими к Актобе никакого отношения.
- Эти люди известны. Первый аудиоролик специально был смонтирован ими таким образом, чтобы создать общественное мнение о том, что это дело рук актюбинцев, что, в принципе, и получилось. Так обычно поступают, пытаясь запутать следы своих подлостей. Батыры на это не способны. Специально говорю об этом, чтобы никто не думал об актюбинцах плохо, как не думаю этого я. Честно и прямо ответив на все вопросы, поступив по совести, теперь я не публичный человек и больше не интересен для СМИ. Как человек, буду работать над своим культурным уровнем, продолжая оставаться гражданином и патриотом своей страны, работая на ее благо, - заключил бывший заместитель министра внутренних дел.
Ранее сообщалось о том, что Махамбет Абисатов был освобожден от должности
заместителя главы МВД.
