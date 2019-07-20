Фото предоставлено пресс-службой ДУИС по ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДУИС по ЗКО, фронт-офис открыли в учреждении РУ-170/3 города Уральск. Она стала консультативным центром, где сотрудники учреждения отвечают на все интересующие вопросы граждан. Находится фронт-офис в здании учреждения, что позволяет оперативно реагировать на заявления жителей. Помещение фронт - офиса отвечает современным требованиям, оно полностью оборудовано оргтехникой, телевизором, стендом наглядной информации и мебелью, предусмотрен зал ожидания. Ведется система видеонаблюдения с функцией аудиозаписи. – В основным граждане обращаются по вопросам условий содержания, сроков, порядка предоставления свиданий и передач, досрочного освобождения, выдачи справок и консультаций. Также данная мера повысит доверие граждан к сотрудникам уголовно-исполнительной системы в целом, - рассказал начальник учреждения Мустахим Исмагулов. Посетители рады нововведению, так как это позволяет получить необходимую информацию быстро, не дожидаясь очереди при записи на прием к руководству или при подаче заявления. – Ранее родственникам и адвокатам приходилось ждать на улице несколько часов дожидаясь ответа на обращение, теперь с открытием фронт - офиса будет удобно и эффективно. Кроме того, в планах имеется предоставление видеосвязи осужденным с их родственниками, - подчеркнул исполняющий обязанности начальника Департамента УИС области Манарбек Габдуллин.