Фото из архива "МГ" Как сообщил главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев, в центре города горел моторный отсек автомашины марки "БМВ". – Пожар был полностью ликвидирован в 22.58. Жертв и пострадавших нет. На месте ЧП работали 6 пожарных и одна единица техники. Причина и ущерб устанавливается, - сообщил Нуралы Мусиев. По данным ДЧС ЗКО, с начала 2019 года на территории области произошло 24 пожара на автомобильном транспорте, из них 20 - на легковом и 4 пожара на грузовом. - Основная причина пожаров на автотранспорте - это короткое замыкание электропроводки и электрооборудования, а также несоблюдение собственниками транспортных средств элементарных правил пожарной безопасности при использовании открытых источников огня. Пожары автотранспортных средств могут происходить в различных ситуациях как при ДТП, движении автомобиля, кратковременной остановке так и при продолжительном нахождении на открытой стоянке или в гараже. Указанные различия отражаются и на характере проявления причины возникновения пожара, его динамике и последствиях. В зимний период в результате контакта с влагой, самое уязвимое место машины электропроводка может «коротнуть» в любой момент, - сообщили в ДЧС ЗКО.