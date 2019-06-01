Когда женщина носит каблуки, ее походка изменяется, и давление на колени возрастает почти на 30%. Из-за этого коленные суставы могут воспалиться и деформироваться – разовьется остеоартритИз-за повышенного давления на стопу указательный, средний и безымянный пальцы ног сгибаются и потом не могут распрямиться, даже когда вы будете ходить босиком.Высокие каблуки с узким носиком провоцируют возникновение давления на нерв, проходящий между средним и безымянным пальцами. Это может стать причиной боли и онемения пальцев ног.Когда передняя часть стопы расположена ниже пятки, ахиллово сухожилие укорачивается: чем выше каблук, тем короче сухожилие. Такая деформация приводит к боли в пятках.При ходьбе на высоких каблуках центр тяжести смещается вперед, в спине усиливается прогиб, и в результате деформируются позвонки.Многие модели с высокими каблуками неустойчивы, в них легко подвернуть ногу, а это грозит растяжением связок или вывихом лодыжкиЕсли постоянно носить каблуки, икроножные мышцы укорачиваются и уплотняются. И ходить без каблуков становится больноНоски туфель на каблуках обычно узкие, и это становится причиной деформации большого пальца.