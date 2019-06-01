Фото с сайта Tengrinews.kz -По моему поручению с 28 по 31 мая успешно проведен заключительный, третий этап специальной гуманитарной операции "Жусан". Из Сирии возвращена очередная группа наших соотечественников. Благодаря слаженной работе государственных структур Казахстана и тесному взаимодействию с зарубежными партнерами из зон боевых действий эвакуирован 171 ребенок. По возвращении в Казахстан они размещены в специальном адаптационном центре, где проходят реабилитацию и получают всю необходимую помощь, - говорится в сообщении. Токаев отметил, что гуманитарная операция "Жусан" - это масштабная акция, которая была инициирована Первым Президентом Нурсултаном Назарбаевым и осуществлялась с прошлого года. В результате комплекса мероприятий из зон боевых действий на родину возвращены 357 детей. -Обеспечение безопасности детей стало главной целью операции "Жусан". Итоги гуманитарной операции "Жусан" показали способность нашего государства эффективно решать самые сложные задачи. Благодарю всех участников операции - сотрудников специальных служб, дипломатов, военных, которые с честью выполнили возложенную на них ответственную миссию. Вернувшиеся домой соотечественники получили возможность начать новую жизнь, а дети обрели мирное небо над головой. Мы будем и впредь защищать права и безопасность наших граждан, - сообщил Президент. В начале 2019 года казахстанские спецслужбы сумели вернуть 47 казахстанцев из зоны боевых действий в Сирии. Мужчины, женщины и дети, ставшие заложниками террористов, через родных просили о помощи. В начале мая эвакуировали еще 231 казахстанца из Сирии, в том числе 156 детей, в основном дошкольного возраста, из них 18 сирот.