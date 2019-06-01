Особо недобросовестные производители подменяют сливочное масло маргарином или жиром сомнительного происхождения, не указывая это на этикетке. Но есть способ отличить настоящее сливочное масло от подделки. Надо намазать чуть-чуть масла на кусочек газеты и поджечь ее. Если при этом пойдет аппетитный аромат томленых сливок, значит масло настоящее. А если почувствуете запах топленого сала с техническими примесями, то лучше это «масло» в пищу не употреблять или больше не покупать.