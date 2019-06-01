Несмотря на жару, посмотреть на игру пришли несколько тысяч болельщиков. В первом тайме команды прощупывали друг друга и искали свою игру. Более удачливыми в созидательных действиях были гости. Они смогли первыми открыть счет. Первая половина игры завершилась при счете 0:1 не в пользу «Акжайыка». В перерыве зрителей матча развлекали приглашенные гости Райм и Артур, которые исполнили свой знаменитый хит «Самая вышка». Во втором тайме подопечные главного тренера Артура Авакянца стали действовать более изобретательно. В одной из атак Сергей Шафф замкнул головой навес в штрафную площадку и сравнял счет. Игра завершилась вничью 1:1. - Перед матчем ничья была для нас хорошим результатом. Но игра показала, что мы были ближе к победе, чем «Акжайык». Поэтому мы потеряли два очка, - отметил главный тренер ФК «Каспий» Сава Ковачевич. Главный тренер ФК «Акжайык» Артур Авакянц отметил, что это была игра равных соперников. - Мы допустили ошибку в обороне и пропустили необязательный гол. Пришлось отыгрываться. Нам это удалось. Не нужно опускать руки, нужно готовиться к следующим матчам, - заявил Артур Авакянц. После этой встречи уральский «Акжайык» опустился на шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Следующую игру местные футболисты проведут 16 июня на выезде против лидера - «Алтая» из Семея.