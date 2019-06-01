В матче девятого тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд Первой лиги ФК «Акжайык» на поле стадиона Петра Атояна принимал «Каспий» из Актау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Несмотря на жару, посмотреть на игру пришли несколько тысяч болельщиков. В первом тайме команды прощупывали друг друга и искали свою игру. Более удачливыми в созидательных действиях были гости. Они смогли первыми открыть счет. Первая половина игры завершилась при счете 0:1 не в пользу «Акжайыка». В перерыве зрителей матча развлекали приглашенные гости Райм и Артур, которые исполнили свой знаменитый хит «Самая вышка». Во втором тайме подопечные главного тренера Артура Авакянца стали действовать более изобретательно. В одной из атак Сергей Шафф замкнул головой навес в штрафную площадку и сравнял счет. Игра завершилась вничью 1:1. - Перед матчем ничья была для нас хорошим результатом. Но игра показала, что мы были ближе к победе, чем «Акжайык». Поэтому мы потеряли два очка, - отметил главный тренер ФК «Каспий» Сава Ковачевич. Главный тренер ФК «Акжайык» Артур Авакянц отметил, что это была игра равных соперников. - Мы допустили ошибку в обороне и пропустили необязательный гол. Пришлось отыгрываться. Нам это удалось. Не нужно опускать руки, нужно готовиться к следующим матчам, - заявил Артур Авакянц. После этой встречи уральский «Акжайык» опустился на шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Следующую игру местные футболисты проведут 16 июня на выезде против лидера - «Алтая» из Семея.