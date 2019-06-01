1 июня в городском парке культуры и отдыха состоялись республиканские соревнования по гребле на байдарках. Мероприятие было приурочено к Международному Дню защиты детей. Организатором выступил отдел физической культуры и спорта при акимате города. - Соревнования стали традиционными и проводятся ежегодно в День защиты детей. К нам приехали команды из пяти городов нашей страны - Алматы, Атырау, Шымкент, Темиртау, Кызылорда. Будут участвовать более 100 детей до 15 лет. Акимом города в 10.30 будет дан старт. Подобные мероприятия объединяют людей и наших детей. Государство заботится о подрастающем поколении, создаются все условия для их всестороннего развития, приобретается необходимый инвентарь, спортивная форма, лодки. Создаются все условия для занятия спортом. От них требуется лишь желание работать и учиться, - рассказал президент областной федерации по гребле на байдарках Юрий Казанин. Победители будут награждены денежными призами и получат путевки на участие в соревнованиях, которые будут проходить в городах Алматы, Жезказган, Нур-Султан.