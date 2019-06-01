Фото из архива "МГ" Сотрудники полиции Актюбинской области задержали двух мужчин по подозрению в совершении покушения на убийство. 16 мая в Актобе в одном из банных комплексов по пр. Санкибай батыра неизвестные лица произвели выстрел в жителя Атырауской области, который был госпитализирован в БСМП с дробовым огнестрельным ранением мягких тканей затылочной области головы. Сотрудники полиции в ходе проведения оперативных мероприятий установили и задержали двух уроженцев Атырауской области. Как было установлено, подозреваемые прибыли в Актобе за несколько дней до преступления и жили на съемной квартире. В съемной квартире был обнаружено два обреза охотничьего ружья, один из которых ранее был похищен в Макатском районе Атырауской области. По данному факту начато досудебное расследование по ст.ст.24 ч.3 – 99 ч.2 п.7,9 УК РК. "Покушение на убийство". Подозреваемые арестованы. Мотивы преступления выясняются.