Свою продукцию представили крестьянские хозяйства района, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  1 июня в городе Аксай впервые в этом году состоялась ярмарка сельхозтоваропроизводителей Бурлинского района. Об этом на своей странице в Facebook аким Бурлинского района Санджар Алиев. На ярмарке горожане могли приобрести свежие овощи и ягоды, кисломолочные изделия, выпечку, мясо и даже живую домашнюю птицу. Стоит отметить, что сельскохозяйственная ярмарку планируется проводить каждую субботу. Анна СУВОРОВА  