Как стало известно водитель "Митсубиши" ехал по ул. Айталиева в сторону управления полиции. Он сбил женщину, после чего врезался в автомашину "Лексус". Водитель "Лексуса" Анастасия Суркова рассказала, что в машине с ней ехала дочь и на дороге практически в этот момент не было машин. - Я повернула с Гагарина направо. Знаете, сзади нас машин не было. Мы остановились на знаке "Стоп". Потом смотрю, сзади несется зеленая машина, я не видела ни марку, ничего. Я просто видела, что она неслась на бешеной скорости. И эта женщина (сбитая - прим. автора), вот нас даже полицейские опрашивали, не переходила дорогу, ни шла вдоль дороги, мы не видели этого человека. Я только слышала страшный свист и в зеркало заднего вида видела, что ее как куклу сложило от удара. И удар о нас сильный. Нас откинуло, - сообщила Анастасия Суркова. Сбитая женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой помощи. По словам Анастасии, кроме водителя в "Митсубиши" больше никого не было. На месте работают полицейские. Другие подробности выясняются.