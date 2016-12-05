Возглавил местную полицейскую службу Абайского отдела полиции Дархан САТЕНОВ, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  index Сегодня, 5 декабря, на сессии городского маслихата депутатскому корпусу был представлен новый глава МПС Абайского отдела полиции Дархан САТЕНОВ, раннее занимавший должность заместителя начальника МПС УВД г. Уральск. Дархан САТЕНОВ 1971 года рождения начинал свою службу в медвытрезвителе, с 2002 года долгое время работал участковым инспектором. Депутаты городского маслихата единогласно поддержали представленную кандидатуру и САТЕНОВА назначили новым начальником МПС Абайского отдела полиции. Прежний начальник МПС данного отдела Берик ТЛЕУЛЕЕВ 3 августа 2016 года был признан виновным в преступлении, предусмотренном статьей 177 ч.3 п.б УК РК (в редакции 1997 года) – «Мошенничество, совершенное в крупном размере». Ему было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Приговором суда Берик ТЛЕУЛЕЕВ лишен звания "старший лейтенант", а также лишен права занимать должности в госучреждениях пожизненно. Фото Медета МЕДРЕСОВА