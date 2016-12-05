Иллюстративное фото из архива "МГ" Ежегодно в Уральске помимо платных катков городской отдел туризма и спорта заливает хоккейные коробки во дворах. Как рассказали в городском отделе туризма и спорта, все катки будут готовы к ближайшим праздникам. - Ранее погодные условия не позволяли подготовить хоккейные коробки, но с конца прошлой недели мы залили уже два катка. Сегодня, 5 декабря, проводятся подготовительные работы во дворе дома №66 в 6 микрорайоне. Всего в городе у нас 10 таких коробок. Это во дворах по улице Ларина, 225, мкр. Строитель, 43, проспект Достык, 203, 6 мкр., дом 66, 4 мкр., дом 16, ул. Курмангазы, 150, ул. Гагарина, 97, 99, 99/2, проспект Евразия, 52, 54, 54/1, ул. Ихсанова, 89, 87/1 и проспект Достык, 232, - пояснили в городском отделе туризма и спорта. Стоит отметить, что в этом году на многих дворовых катках будет работать прокат коньков. Кроме того, ежегодно общеобразовательные школы также заливают катки в своих дворах. В прошлом году таких катков было 20.