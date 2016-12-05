Женщина вместе с семимесячной дочерью легла спать, оставив рядом заряжающийся сотовый телефон. - Ребенок проснулся и стал играть с электронным устройством. Вероятно, он перегрыз провод, и его ударило током. Родители сами отвезли девочку в больницу, однако ребенок от полученного удара скончался, - рассказали знакомые семьи, в которой произошла трагедия. В областной детской больнице факт смерти ребенка от удара током подтвердили. По словам врачей, девочку привезли к ним субботним утром. К сожалению, медикам осталось лишь констатировать факт смерти. Пользователи соцсетей распространили фотографии глубоких ран от ожогов на теле девочки.