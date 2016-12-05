На очередной сессии маслихата Уральска был уточнен бюджет города на 2016 год в сторону уменьшения сразу на общую сумму 570 млн тенге. - Средства из республиканского бюджета уменьшаются на сумму 42,3 млн тенге, из областного бюджета увеличение на сумму 308,4 млн тенге, кроме того, доходы городского бюджета уменьшаются на 836 млн тенге, - рассказалаКак стало известно из доклада Бибигуль НИЕТКАЛИЕВОЙ, дополнительные средства из республиканского и областного бюджетов в основной части направляются на реализацию государственного общеобразовательного заказа в дошкольных организациях в связи с открытием новых мест, а также на установку дополнительных камер видеонаблюдения в детсадах и школах. - Уменьшение связано с экономией по выплате заработной платы на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих и меньшим объемом работ по обустройству пешеходных переходов звуковыми и световыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов, - сообщила руководитель отдела. Между тем, после внесенных уточнений бюджет Уральска на 2016 год составил 31 млрд 384 млн тенге.