- Страна собирается отмечать 25-летие НЕЗАВИСИМОСТИ и премировать учителей в 2700 тенге! Господи боже мой, это же издевательство просто, наверняка, депутаты себя не обидят к этой дате. P.S я не учитель... Но за державу обидно, - пишет пользователь под ником Асель Ажгулова, выложившая фото приказа некоего Т.М.Даулетова, руководителя отдела образования. В приказе с пометкой "весьма срочно директорам и бухгалтерам школ" говорится: "Сумма экономии, сложившаяся по образованию, направленная на поощрение работников бюджетной сферы и оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения в рамках празднования 25-летия Независимости Республики Казахстан, прямо пропорциональна количеству штатных единиц в каждой школе, в сумме на одного работника 2730, 64 тг с налогами и пенсионными отчислениями".Как удалось выяснить корреспонденту портала "Мой ГОРОД", данный документ был составлен руководителем отдела образования Железнинского района Павлодарской области и совершенно никак не распространяется на педагогов Атырауской области. Пресс-секретарь Министерства образования и науки РК Айгерим АЛИБЕКОВА прокомментировала по телефону ситуацию с премиями в сфере образования. - Согласно бюджетному кодексу, Министерство образования уполномочено выдавать премии лишь преподавателям ВУЗов и колледжей, которые находятся в ведении Министерства. Во всех областях Казахстана премии устанавливаются на местном уровне, исходя из сэкономленных средств в бюджете. Как правило, премии выдаются по особо значимым праздникам, в нашем случае это 25-летие Независимости РК. Если в местном бюджете есть экономия, то следовательно, руководство региона или района само будет устанавливать размер премии, исходя их суммы экономии. Не исключено, что если экономия в районе очень маленькая, то и соответственно, сумма премии будет небольшая, - уточнила пресс-секретарь Минобразования. - В межбюджетные отношения мы не имеем право вмешиваться.