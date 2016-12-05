В пресс-службе департаменте внутренних дел Мангистауской области сообщили, что по факту смерти семимесячной девочки начато досудебное расследование,  передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 222.@750 - Данный факт был зарегистрирован в ЕРДР. Начато досудебное расследование  по ст.001  ("Смерть лица") УК РК . В данное время назначена судебно-медицинская экспертиза, - говорится в распространенном сообщении. Напомним, 3 декабря примерно в 09:25 часов в Мангистаускую областную больницу поступил ребенок 2016 года рождения. По прибытию следственно-оперативной группы был подтвержден факт его смерти.  Как сообщили знакомые семьи, женщина вместе с семимесячной девочкой легла спать, оставив рядом заряжающийся сотовый телефон. Ребенок проснулся и стал играть с электронным устройством.  Вероятно, девочка перегрызла провод, и ее ударило током. Ольга КАРАСЕВА