Накануне подрядчики шокировали горожан тем, что проводили ремонт на улице имени Шевченко среди ночи и в сильный снегопад. Асфальта местные жители не видели целых 20 лет. Но, похоже, никто из них даже подумать не мог, что дорожники нагрянут, когда их ждут меньше всего. - Это было где-то начало второго ночи. Я припарковал машину возле дома. Они попросили убрать. Спрашиваю: а что случилось? Мы, говорит, укладываем асфальт. Я говорю: асфальт?! Еще снег шел, а утром смотрю – они второй слой кладут. Я опять подошел, говорю: серьезно, это будет держаться?! Он, говорит: да, конечно. Но я в принципе представляю, что будет к весне, - рассказывает житель Актобе Муса Байрамов.Горожане уверены, что через пару месяцев от такого ремонта не останется ни следа. Но вот в акимате считают, что асфальт на улице Шевченко продержится долго, а новая дорога прослужит годы. - При укладке 550 метров, как знаете, на территории Актобе не было снега, и температура воздуха составляла минус 5, минус 4 градуса. Эти 50 метров они были уложены с добавлением битумной присадки, которая позволяет укатывать асфальто-бетонное покрытие при градусе 30-40 градусов, - объяснил ситуацию зам. руководителя отдела ЖКХ и автомобильных дорог акимата г. Актобе Руслан ТОРЕГАЛИ. Но даже в случае, если новая дорога растает с первым снегом, как это прогнозируют рядовые жители, чиновники просят горожан не паниковать. Подрядная организация несет трехлетнюю гарантийную ответственность за качество ремонта. Если за это время будут выявлены дефекты, фирме придется устранять их за собственный счет, подчеркнули чиновники.