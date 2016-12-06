hS9T7z7KsWA Оба они уже четыре года находятся в международном розыске. Но если верить ролику, по крайней мере, один из них чувствует себя прекрасно и особо не прячется. Судя по видео, этот той проходит в одном из частных домов, предположительно в Атырау. Гости с удовольствием танцуют и приветствуют человека, очень похожего на бывшего мажилисмена Аманжана Рыскалиева. Откуда он выходит на связь по скайпу, тоже неясно, но настроение у всех, как видно, приподнятое. Братья Рыскалиевы меж тем уже четыре года в бегах. Звучащий же в ролике популярный ныне хит «Шыныр-ау» музыканты записали всего два года назад. Значит, веселая компания, судя по легким нарядам гостей, танцевала под нее прошлым или даже нынешним летом. Бывшего акима еще в 2012 году обвинили в создании ОПГ и хищении 70 миллиардов тенге! Его подельники, 21 человек, уже получили свои сроки. Где прячутся братья, теперь, похоже, тайна только для финансовых полицейских, которые и расследовали уголовное дело. К слову, комментировать видео они сегодня оказались.