На путепроводе столкнулись три легковых автомобиля - "Шевроле Круз", ВАЗ - 2110 и ВАЗ - 2113. По словам водителя ВАЗ - 2110, он ехал по мосту в сторону центра и в этот момент ВАЗ - 2113 стал обгонять его с левой стороны, при этом выехал на встречную полосу, по которой двигался "Шевроле". - Когда "Шевроле" и ВАЗ столкнулись лоб в лоб, от удара ВАЗ оттолкнуло, и он врезался в меня, - отметил водитель "десятки". В аварии пострадали водители "Шевроле" и ВАЗ - 2113. Из-за ДТП на мосту образовалась огромная пробка. Сейчас движение там регулируют сотрудники дорожной полиции.