ДТП произошло около 8 часов утра на путепроводе в районе завода "Омега", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". dtp omega (2) На путепроводе столкнулись три легковых автомобиля -  "Шевроле Круз", ВАЗ - 2110 и ВАЗ - 2113. По словам водителя ВАЗ - 2110, он ехал по мосту в сторону центра и в этот момент ВАЗ - 2113 стал обгонять его с левой стороны, при этом выехал на встречную полосу, по которой двигался "Шевроле". - Когда "Шевроле" и ВАЗ столкнулись лоб в лоб, от удара ВАЗ оттолкнуло, и он врезался в меня, - отметил водитель "десятки". В аварии пострадали водители "Шевроле" и ВАЗ - 2113. Из-за ДТП на мосту образовалась огромная пробка. Сейчас движение там регулируют сотрудники дорожной полиции. dtp omega (1) dtp omega (3) dtp omega (4) dtp omega (5) dtp omega (6) dtp omega (7) Кристина КОБИНА Фото Медета МЕДРЕСОВА