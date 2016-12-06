Фото со страницы Алии Мергембаевой в Instagram - Доброй ночи, друзья! Сегодня наслаждались творческим выступлением финалисток ТОП-20. Все прошло очень замечательно и интересно. Девушки оказались и красивыми и талантливыми, - поделилась впечатлениями мангистауская красавица. Также Алия Мергембаева в комментариях рассказала подписчикам, что к сожалению, не прошла этот конкурс. Конкурс талантов - один промежуточных конкурсов в "Мисс мира". Есть еще такие конкурсы, как спортивные состязания, лучший национальный костюм, топ-модель и вечерний выход. Победительницы этих этапов выходят в полуфинал. Ранее отдельным конкурсом был и выход в купальниках, но от него окончательно отказались в 2015 году. ,За главное звание "Мисс мира" претендентки борются в финале, в котором участвуют преставители всех стран. Финал конкурса состоится 18 декабря. Напомним, что в этом году одно из главных событий индустрии красоты проходит в Вашингтоне (Соединенные Штаты Америки). В нем традиционно принимают участие победительницы конкурсов красоты из разных стран. Казахстан представляла уроженка Мангистау, 18-летняя студентка колледжа туризма Алия Мергембаева.