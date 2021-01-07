Теперь спортивный объект находится на балансе областной школы высшего спортивного мастерства, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Массовые катания на стадионе "Юность" открылись в Уральске Сегодня, 7 января, в Уральске состоялось официальное открытие катка на стадионе "Юность". Начиная с 11.00 до 23.00 каждый желающий может посетить стадион бесплатно. Однако в будущем вход в спортивный объект будет платным: взрослым - 200 тенге, детям - 100 тенге. Прокат коньков будет стоить от 200 до 400 тенге. – Сегодня, в праздничный день, мы открываем массовые катания на стадионе "Юность". Спортсмены города со вчерашнего дня уже проводят тут тренировочные процессы. Горожане тоже с нетерпением ждали открытия этого катка. 28 декабря ИП "Айганым" передало стадион на наш баланс, мы расчистили снег, подготовили лед, привлекли к этой работе сотрудников ДЭПа. В данный момент мы занимаемся работами по запуску холодильного оборудования, - рассказал директор школы высшего спортивного мастерства Асхат Шайхиев. Cтадион "Юность" начали реконструировать в 2015 году. На это компания КПО б.в. выделила 580 млн тенге. Балансовая стоимость стадиона составила 1 млрд 30 млн тенге. 5 июля 2018 года состоялось торжественное открытие стадиона, где директор подрядной организации "Бірлік" Аманжол Конеев отметил, что такому стадиону нет аналогов в Республике Казахстан. К слову, сейчас Аманжол Конеев арестован. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 143 миллионов тенге и неуплате налогов - 1,5 млрд тенге. Спортивный объект был передан в доверительное управление частному предпринимателю. Новый владелец утверждал, что оборудование для искусственного льда неисправно, а облспорт заявил, что новый владелец не заинтересован в работе стадиона, также его установили с многочисленными нарушениями.