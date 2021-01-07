Работники иностранной компании Bonatti завершили голодовку и с завтрашнего дня приступят к работе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Работники иностранной фирмы в ЗКО устроили забастовку и требуют повышения зарплаты (видео) Как рассказал заместитель акима ЗКО Мухтар Манкеев, по итогам собрания были приняты несколько решений. - У нас получился хороший, продуктивный диалог. Мы в режиме онлайн связались с генеральным директором компании Bonatti Kazakhstan Кристианом Бануцци. Пришли такому решению: во-первых, с 1 января индексируется заработная плата на уровне инфляции. На следующей неделе будет объявлен официальный уровень инфляции, по которому они будут поднимать зарплату. Во-вторых, мы договорились о том, что всем рабочим будет выплачена премия в размере одного месячного оклада. В-третьих, мы договорились о том, что руководство Bonatti совместно с руководстводителем компании КПО б.в. Эдвином Блумом проведут анализ по каждой позиции, где работают казахстанские рабочие, - рассказал Мухтар Манкеев. К слову, 15 января генеральный директор компании Bonatti Kazakhstan приедет в Аксай. - 20 января мы завершили анализ. Я получил слово от Кристиана Бануцци и Эдвина Блума о том, что по справедливой рыночной ставке повысилась заработная плата рабочих. Мы будем этого добиваться, - заключил Мухтар Манкеев. Стоит отметить, что с завтрашнего дня рабочие возвращаются на свои рабочие места. Напомним, вчера, 6 января, рабочие компании Bonatti, которая находится в Аксае остановили работу, вышли на забастовку, а к вечеру объявили о голодовке. У них одно требование - повышение заработной платы на 50%. LYBy2GIQSos Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Видео Медета МЕДРЕСОВА