В основном все обратились с жилищной проблемой и трудоустройством на постоянное место работы. Все они живут на съемной квартире и стоят в очереди на жилье, но хотели бы чтобы их продвинули в очереди и дали жилье побыстрее. Среди них есть и многодетная мама, родившая 7 детей, и уже на сносях с восьмым ребенком, бывший детдомовец, медицинский работник, семья пенсионеров и другие. Одна семья приехала в пригород Уральска из Аксая, где стоят в очереди, но сомневаются, получат жилье или нет.Мурат Рахметович дал подробные пояснения о правилах и нюансах выделения жилья из городского жилого фонда. По каждому случаю выяснял обстоятельства дела, при необходимости привлекая специалистов отдела жилищно-коммунального хозяйства и других госорганов. Обращения, которые требуют тщательного изучения и ответов от других ведомств, приняты в работу, ответы в обязательном порядке будут направлены заявителям.С просьбой трудоустроить обратилась женщина предпенсионного возраста, которая несколько лет работает курьером в разных организациях по направлению от биржи труда. Но с ней заключают договора на 3 месяца. Через три года наступает пенсионный возраст, поэтому хочет найти постоянную работу на этот период. Другая женщина, одна воспитывающая двоих дочерей, тоже раньше торговала на рынке, теперь просит найти постоянную работу со всем необходимым соцпакетом.Каждый пришедший на прием в партию Nur Otan не остался без внимания, каждого выслушали, дали разъяснения и советы, что делать, вместе выработав стратегию дальнейших действий. Именно искреннее обращение, внимательный разбор каждой ситуации, желание содействовать в решении проблем, вызывают у жителей Приуралье доверие к областной партийной организации. Поэтому люди сюда идут за советом, за разъяснением норм законодательства, иногда даже просто, чтобы выплеснуть свои эмоции, здесь всегда выслушают и дадут ответ!