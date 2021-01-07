Второй день руководство района и области не комментируют забастовку рабочих компании Bonatti, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Утром 7 января состоялась встреча работников иностранной компании Bonatti и первого заместителя акима ЗКО Мухтара Манкеева. Накануне рабочие объявили голодовку с требованием повысить заработную плату на 50%. Встреча завершилась тем, что рабочим пообещали, что в 16.00 этого же дня должен был состояться прямой эфир с руководством компании Bonatti. Однако на эту встречу журналистов не пустили, аргументировав это тем, что объект является частной собственностью. При этом распоряжение дало не руководство компании, а заместитель акима Бурлинского района Алпамыс Кушкенбаев. К слову, попасть на встречу удалось оператору и журналисту телеканала "Акжайык". Руководство района пообещало прокомментировать инцидент еще вчера, однако официальный комментарий мы так и не дождались. Напомним, вчера, 6 января, рабочие компании Bonatti, которая находится в Аксае остановили работу, вышли на забастовку, а к вечеру объявили о голодовке. У них одно требование - повышение заработной платы на 50%. irXBgotiaJE Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА