Как рассказал племянник пропавшего мужчины Батыр Думбаев, его дядя по последним данным, 3 января пешком пересек российско-казахстанскую границу в 11.42. С тех пор на связь не выходил. – Дядя не страдает никакими заболеваниями, на учете нигде не состоит, провалов в памяти нет, ранее из дома не уходил, всегда говорил где он и с кем. Он позвонил мне к 11.00 и попросил встретить его на Самарской границе. Пока я с Жазиры доехал, прошло 1,5 часа, его уже не было. Ждал его до 16.00, думал, что он выйдет, но его не было, видимо он с кем-то уехал, - рассказал Батыр Думбаев. В день пропажи Нургали Кайдагалиев был одет в черную шапку, черную короткую куртку со светлым меховым воротником, темно-серые джинсы, черные ботинки. При себе была маленькая сумочка через плечо. Родственники сразу же написали заявление в полицию и сейчас поисками мужчины занимаются полицейские. Родные просят всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Нургали Кайдагалиева сообщить по телефонам: 87052358424, 87055126067.