Всего с диагнозом пищевая токсикоинфекция в районную больницу поступили 47 человек, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 29 человек отравились суши в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области, с 28 декабря по 3 января в Жылыойскую районную больницу за медицинской помощью обратились 47 человек. Всем был выставлен диагноз пищевая токсикоинфекция.  – В ходе расследования выяснилось, что все они заказывали суши в маркете "Три самурая". В данный момент в инфекционном отделении продолжают получать лечение 42 пациента, остальные пять человек получают амбулаторное лечение. Состояние 42 пациентов, находящихся на стационарном лечении, врачи оценивают как средней степени тяжести. Контактировавшие с больными люди выявлены и также взяты под наблюдение, - рассказали санврачи. Стоит отметить, что районные санврачи проверили деятельность экспресс кафе "Три самурая" и выявили множество нарушений. – При бактериологическом исследований у отравившихся выявлен сальмонеллез. Нарушения также были выявлены в соусах и крабовых палочках. По данному факту в отдел полиции Жылыойского района направлен соответствующий материал. В данный момент экспресс-кафе "Три самурая" не функционирует, - добавили в ведомстве.    