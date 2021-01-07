Иллюстративное фото из архива "МГ" Тело неизвестного мужчины было обнаружено сегодня, 7 января, по улице Сарайшык, недалеко от магазина "Шагала". Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, на теле мужчины не обнаружены следы насильственной смерти. – Предположительно - человек без определенного места жительства. Личность пока не установлена. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности потерпевшего и обстоятельств произошедшего. На месте работает следственно-оперативная группа, - добавили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.